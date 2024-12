Sbircialanotizia.it - Juventus, Motta: “Saremo sempre sotto pressione, Vlahovic ci sarà”

Il tecnico bianconero affronta il suo passato nel match dell'Allianz contro il Bologna Impegno casalingo per lasabato 7 dicembre 2024. All'Allianz Stadium arriva il Bologna di Italiano, fresco di passaggio del turno in Coppa Italia. Una partita speciale per Thiago, che affronta la squadra che, lo scorso anno, è riuscito a portare .