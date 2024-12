Amica.it - Jovanotti, il dietro le quinte del videoclip di “Montecristo”

Leggi su Amica.it

(askanews) – Lorenzoè tornato. Il primo capitolo della sua nuova avventura musicale si è scritto in Friuli Venezia Giulia dove ha girato, per tre intensi giorni, ildella sua nuova canzone Montecristo, attualmente in vetta alle classifiche dei brani più trasmessi in radio. L’intera lavorazione del video è stata documentata in un prezioso making of, da oggi disponibile su Jova TV e sul canale YouTube ufficiale di.GUARDA LE FOTOJova Beach Party: gli abiti di Lorenzosono Dior by Maria Grazia Chiuri Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA, illedeldi “Montecristo” Amica.