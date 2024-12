Aleph-tales.it - Josef Mengele, il medico della morte nei lager nazisti

«Se c’è amore per l’uomo, ci sarà anche amore per la scienza». Nel IV secolo a.C. Ippocrate di Coo rivoluzionava la medicina occidentale e la figura stessa deladottando un’etica e delle pratiche che costituiscono ancora oggi un solido riferimento culturale. Secondo Ippocrate, l’intervento deldoveva avere come unico obiettivo quello di curare .