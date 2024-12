Ilrestodelcarlino.it - Jesi, da domani il Natale si accende anche alla Smia

(Ancona), 6 dicembre 2024 – Ilsi, grazie al comitato di quartiere-Zona industriale, presieduto da Paolo Gubbi. L’appuntamento è perpomeriggio alle 17 al parco Mattei e fino al 6 gennaio i cittadini potranno sistemare la loro pallina sull'albero. “Apriremo la casetta con la natività realizzata, dai mastri presepai Gilberto e Mario Muscoloni – spiega Gubbi -. Una Natività speciale, simbolo di pace, di accoglienza, di comunità. Ci saranno le letture di fiabe per bambini, e tanto altro ancora. Ha dato la sua disponibilità per(oggi, ndr) e il 21 dicembreBabboche dal Polo Nord partirà per il Parco Mattei a. Riuscirà ad arrivare in tempo per ascoltare le richieste dei bimbi e fare foto? Ce la metterà tutta, lo ha promesso".