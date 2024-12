Calcionews24.com - Italiano: «Vogliamo giocarcela contro la Juve. Ecco il paragone tra il mio Bologna e quello di Thiago Motta»

Leggi su Calcionews24.com

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Vincenzo, allenatore dei rossoblu, in vista della sfida. In conferenza stampa, l’allenatore delVincenzo, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfidala. CONTINUITA’ – «Ne abbiamo discusso con i ragazzi che dobbiamo cambiare marcia e mentalitàle cosiddette grandi, .