Ilgiornaleditalia.it - Italiano "Juve forte, il Bologna deve cambiare marcia con le big"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Il paragone con Thiago Motta non mi piace e non merita fischi", dice il tecnico rossoblù- A 24 ore dantus-, Vincenzoha chiaro in mente cosa chiedere alla sua squadra. Lo ha già fatto ed è lui stesso a rivelarlo in conferenza stampa: "Ne abbiamo discusso con i ragazzi,