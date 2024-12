Firenzetoday.it - Irene Grandi in concerto a Firenze

Leggi su Firenzetoday.it

A pochi giorni dalla ristampa dell'album del 2008 “Canzoni per Natale”,continua a portare il suo “Fiera Di Me Tour” in tutta Italia, celebrando i 30 anni di carriera con un viaggio emozionante tra i suoi successi più amati. Immancabile la tappa nella sua, lunedì 9 dicembre.