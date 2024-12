Lapresse.it - Iran, effettuato il lancio spaziale più grande della storia del Paese

Nuovo passo significativo nel programmadell’. Si tratta di unche porta in orbita il carico più pesante di sempre utilizzando il razzo vettore Simorgh. La notizia non è stata confermata da terze parti, ma potrebbe avere un impatto sui conflitti in Medio Oriente. Le potenze occidentali mantengono una posizione critica verso questo tipo di lanci, perché sostengono che la tecnologia utilizzata possa essere impiegata per lo sviluppo di missili balistici che potrebbero essere utilizzati anche per lanciare armi nucleari. L’ha sempre respinto queste accuse, affermando che il suo programmaha esclusivamente scopi civili e difensivi.