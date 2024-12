Veneziatoday.it - Ione, operata all’omero a Venezia all'età di 103 anni

Leggi su Veneziatoday.it

La frattura dell’omero all’ospizio del Lido, la corsa in ambulanza al Civile, i 40 minuti in sala operatoria, il giorno e mezzo in terapia intensiva e il lieto fine. Ma soprattutto i 103dell’infortunata. Si chiamaGrassi ed è una storica maestra elementarena. Adesso, di ritorno.