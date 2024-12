Ilnapolista.it - Inzaghi: «Napoli fuori dalla Coppa Italia? Poter preparare le partite con tranquillità è un aiuto»

Leggi su Ilnapolista.it

L’allenatore dell’Inter, Simone, durante la conferenza post Inter-Parma (3-1), ha parlato anche della lotta scudetto con ilha poi “glissato” in merito alle parole di Conte sull’Inter.: «Conte? Lascio correre»Quanto può influire sulla corsa scudetto l’eliminazione del?«Se n’è sempre parlato,leconè un, io mi concentro sulla mia squadra: avremo un tour de force e avremo la Super, verrà tutto più complicato per noi però lo sapevamo dall’inizio. Dopo Firenze non ho più parlato, non è stata una serata semplice per tutti: dopo le notizie su Bove siamo stati tutti più tranquilli, però non è stata una giornata facile».Leggi anche:, stoccata a Conte: «Questi ragazzi fino a poco tempo fa non superavano gli ottavi di Champions»L’Inter ha due squadre, due squadre e tre quarti?«Io ho 25 giocatori, compresi i portieri, di cui sono innamorato e non li cambierei con gli altri di nessuna squadra.