Liberoquotidiano.it - Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 e Cassa di risparmio di Cuneo acquisiscono la casa editrice Allemandi

Leggi su Liberoquotidiano.it

per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo edidisi uniscono per il rilancio di UmbertoEditore attraverso l'acquisizione del 100% dei rami industriali della società. Questa acquisizione si colloca nell'ambito di un'operazione che vede il consolidamento della storicatorinese nel settore editoriale e il suo rinnovato posizionamento come player di assoluto riferimento nel mercato dell'informazione con la testata «Il Giornale dell'Arte», fondata nel 1983, e delle pubblicazioni dedicate all'arte, all'architettura, all'antiquariato, al design, e, più in generale, alla divulgazione culturale e alla critica contemporanea, con l'obiettivo di costituire una delle principali piattaforme di conoscenza e divulgazione culturale a livello professionale.