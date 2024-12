Inter-news.it - Inter-Parma, solo conferme. La probabile formazione di Inzaghi

Alle ore 18.30 si scende in campo per la partita dell’contro il. Ricomincia il campionato di Serie A, Simoneha le idee chiare. La. SCELTE – Vincere oggi è fondamentale, ancor di più considerando la partita in meno e il rinvio del match con la Fiorentina. L’affronta ilalle ore 18.30 e ha bisogno di tre punti per mettere pressioni alle squadre davanti, vale a dire Atalanta e Napoli. A San Siro ci si gioca un pezzo della stagione, ma si deve fare attenzione anche alle defezioni. Senza Benjamin Pavard e Francesco Acerbi Simoneha poche scelte in difesa: spazio a Yann Bisseck con Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. In panchina ci sono i soli Tomas Palacios, Carlos Augusto e Matteo Darmian che potrebbero sostituire i tre titolari. Due di loro potrebbero entrare anche da esterni al posto di Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra.