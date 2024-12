Inter-news.it - Inter-Parma, San Siro gremito! Il dato sugli spettatori presenti oggi

Sansi conferma ancora una volta un teatro d’eccezione per il calcio italiano in occasione di. Iltestimonia il costante sostegno dei tifosi nerazzurri, che anche in una partita contro un’avversaria di metà classifica come ilriempiono lo stadio.in campo alle 18:30 a Sancon ben 71.879per la sfida. Ildi affluenza diè tra i migliori della stagione, segno che il richiamo dell’e la passione per il calcio non conoscono flessioni. Questa partecipazione non solo esprime la fedeltà dei tifosi nerazzurri, ma sottolinea anche il valore del campionato italiano, capace di attirare decine di migliaia diogni settimana. Inoltre, il settore ospitirappresenta una celebrazione del calcio come evento di aggregazione e passione comune, con entrambe le tifoserie che hanno contribuito a creare uno spettacolo nello spettacolo.