Inter-Parma oggi in tv | canale orario e diretta Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Come vederein tv, partita valida per la quindicesima giornata della? Eccostreaming e tutto quello che c’è da sapere. Dopo lo choc di Firenze, i nerazzurri vanno a caccia dei tre punti contro la squadra di Pecchia, galvanizzata dal successo casalingo contro la Lazio. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà l’, che però avrà anche la pressione addosso di non poter sbagliare. In caso di mancata vittoria, il Napoli avrebbe infatti l’opportunità di allungare in vetta. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:30 di venerdì 6 dicembre.STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming in esclusiva su Dazn, oltre che sul relativosatellitare Zona Dazn.in tv:SPORTFACE.