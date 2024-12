Napolipiu.com - Incubo Napoli in Coppa Italia: La maledizione continua da 4 anni

Leggi su Napolipiu.com

Il 3-1 subito dalla Lazio all’Olimpico conferma il tabù degli ottavi per gli azzurri. Dal ko con la Fiorentina nel 2021 a oggi, una serie nera che.Ladegli ottavi di finale diper il. La sconfitta per 3-1 contro la Lazio segna il quarto anno consecutivo di eliminazione a questo turno della competizione, nonostante quest’anno gli azzurri fossero partiti dai turni preliminari con due vittorie contro Modena e Palermo.La scelta di Antonio Conte di schierare una formazione completamente rimaneggiata contro una delle squadre più in forma del momento si è rivelata fatale, aggiungendo un nuovo capitolo a una serie negativa che dura dal 2021:2021/2022: eliminazione contro la Fiorentina sotto la guida di Spalletti2022/2023: ko contro la Cremonese (poi retrocessa) nell’anno dello scudetto2023/2024: clamoroso 0-4 subito dal Frosinone con Mazzarri in panchina2024/2025: il 3-1 dell’Olimpico contro la Lazio di staseraUn trend negativo che evidenzia come lasia diventata un vero e proprio tabù per i partenopei, che non riescono a superare lo scoglio degli ottavi di finale nonostante gli avvicendamenti in panchina e i cambi di rosa.