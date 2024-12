Quicomo.it - Incidente a Vertemate con Minoprio, apprensione per una bambina di un anno

Leggi su Quicomo.it

Unstradale si è verificato questa mattina, 6 dicembre, intorno alle 9.20 in via Pioda, acon. Due automobili si sono scontrate, probabilmente a causa di una mancata precedenza. Nonostante l’impatto non sia stato grave, tra i passeggeri coinvolti c’era unadi.