Sbircialanotizia.it - Incendiata sinagoga a Melbourne, premier Australia: “Atto antisemita”

Leggi su Sbircialanotizia.it

"La violenza, l'intimidazione e la distruzione in un luogo di culto sono cose che non dovremmo mai vedere in", ha detto il primo ministro Ingenti danni sono stati causati allaa sud-est di, in, da alcuni piromani che l'hannonella notte. Si tratta di ''un'', ha condannato il .