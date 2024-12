Viterbotoday.it - Incendi di boschi, scoperti 70 piromani. Rifiuti, 79 denunciati e 22 sequestri

Nel 2024 10mila 467 controlli, 200 persone denunciate e 672 sanzioni amministrative. Sono i numeri delle attività dei carabinieri forestali di Viterbo e provincia nell'anno che sta per concludersi. Il bilancio è stato fatto in occasione dell'inaugurazione della nuova caserma a Bassano in Teverina.