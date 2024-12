Lanazione.it - Incastrato dal Dna, accusato di due furti e denunciato

Pisa, 6 dicembre 2024 – Ci ha pensato l’esame del Dna a incastrare un 21enne (già detenuto in carcere a Pisa) per duecommessi il 4 dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023 in un negozio e in una tabaccheria di Pisa. In tutti e due i casi il ladro aveva forzato l’ingresso rubando denaro e oggetti di valore lasciando però alcune tracce di sangue. Gli accertamenti biologici effettuati dai carabinieri del Ris di Roma sulle tracce ematiche trovate sui luoghi dei reati hanno permesso ai militari dell’Arma di far scattare la denuncia.