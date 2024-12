Quotidiano.net - In asta Bot a 12 mesi, cancellata emissione dei trimestrali

L'11 dicembre il Tesoro offrirà inla prima tranche di Bot a 12per un importo massimo di 8,5 miliardi. Lo comunica il Mef in una nota, precisando che "in seguito all'assenza di specifiche esigenze di cassa" non verrà offerto il Bot trimestrale.