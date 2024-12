Liberoquotidiano.it - Imprese, Marco Squassina nuovo presidente di Assosistema Confindustria

Roma, 6 dic. (Adnkronos/Labitalia) -è ildiche resterà in carica fino al 2028. Ad eleggerlo, è stata l'Assemblea dei soci che si è svolta oggi a Roma, nella prestigiosa sede di Palazzo Wedekind in Piazza Colonna.Insieme a lui, sono stati, nominati come squadra di presidenza: Andrea Confalonieri (Hotelservice), Claudio Galbiati (3M), Andrea Gozzi (Servizi Italia),Marchetti (Padana Emmedue), Emiliano Nardi (Sogesi), Maurizio Ferraguti (Gruppo Ferraguti), Enea Righi (Servizi Ospedalieri), Alberto Scarafiotti (Lim) e Sandro Recalcati (Lavanderia Lombarda Industriale).succede ad Egidio Paoletti che ha guidato l'Associazione nel quadriennio precedente. “In un'ottica di continuità e con il contributo dei vice presidenti - ha dettonel suo discorso di insediamento - cercherò nel mio mandato di rappresentare al meglio le istanze di tutte le sezioni che compongononelle varie attività istituzionali e di rafforzare il ruolo dell'Associazione quale garante della correttezza del mercato.