Quicomo.it - Il questore chiude la sala scommesse di piazza della Tessitrice: revocata la licenza

Leggi su Quicomo.it

"I precedenti e recenti provvedimenti di sospensione temporanea che il locale ha subito nell’ottobre 2023 e in agosto 202 che non hanno sufficientemente sensibilizzato la proprietà a gestire in maniera più oculata la sua attività commerciale". Si leggono queste parole nella nota stampa diffusa.