Baritoday.it - “Il Natale delle Meraviglie” a Castellana con musica, animazione, laboratori e tanto divertimento

Leggi su Baritoday.it

Dopo l’accensione dell’Albero ditenutasi domenica 1 dicembre 2024, dopo l’avvio del calendario di “Asei.”, letture ad alta voce presso il Centro Studi Viterbo, e in attesa dei primi appuntamenti dinelle Grotte, in arrivo il programma del secondo weekend in piazza Garibaldi.