Arezzonotizie.it - Il Natale a Cavriglia: gli eventi nel capoluogo e frazioni

Tante le iniziative previste per le feste natalizie 2024: ogni angolo del territorio comunale si animerà con attività, spettacoli edenogastronomici capaci di coinvolgere adulti e bambini. Il primo appuntamento di festa è in calendario per l’8 dicembre a Castelnuovo con stand gastronomici.