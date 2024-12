Quotidiano.net - Il Gruppo Intergea acquisisce il 100% di Alessandria Auto

Ilconsolida la presenza in Piemonte con l'acquisizione deldi, storica concessionaria attiva nelle province die Asti. L'azienda rappresenta un punto di riferimento per i marchi delStellantis (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Abarth) e Subaru. Nata nel 1999 dall'unione di due concessionarie alessandrine, Centralcar evar,da allora ha proseguito il suo percorso di crescita, arricchendo il portafoglio dei marchi rappresentati e aprendo nuove sedi. "Questa operazione amplia e rafforza la presenza delsul territorio piemontese", commenta Luca Di Tanno, membro del cda die amministratore delegato diingros. "è una realtà in salute, radicata e ben riconosciuta nella comunità locale.