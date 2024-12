Napolitoday.it - Il cantante Raf sorpreso a fare il turista a Napoli: "Innamorato di questa città"

Leggi su Napolitoday.it

Sempre più gettonato dai vip di mezzo mondo, nel Centro storico dinon è difficile imbattersi in attori, cantanti e celebrities. Il fotografo Leandro Felicioni hailRaf in compagnia della moglie, Gabriella Labate, in prossimità di via Benedetto Croce. Ilè a.