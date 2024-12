Agi.it - Il 12enne, precipitato dal decimo piano, vittima dei bulli? Si indaga per istigazione al suicidio

Leggi su Agi.it

AGI - Potrebbe essere statodi alcuni episodi dismo ilmorto giovedì a Roma dopo esseredalla finestra deldi un palazzo in via Igino Giordani, zona Collatino. E' questa l'ipotesi seguita dagli investigatori che in queste ore si sono presentati nella scuola frequentata dal minorenne per acquisire informazioni. Chipensa al gesto di natura volontaria. Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini ha, intanto, aperto un fascicolo peral suicidio. Ieri pomeriggio in casa, al momento della tragedia, era presente anche il papà del. L'uomo stava lavorando in smart working. Nell'appartamento c'era anche la baby sitter. La polizia è stata incaricata di svolgere accertamenti anche sul cellulare del ragazzino per ricostruire i suoi ultimi contatti.