I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara

Per la celebrazione didi mercoledì scorso, ideldel Comando provinciale di Ancona hanno conferito medaglie e attestati alle 18 persone in quiescenza tra 2023 e 2024 e consegnato le croci di anzianità a coloro i quali hanno raggiunto i 15 anni di servizio. Assegnata una borsa di studio – in favore degli orfani del personale appartenente al Corpo nazionale deidel– di mille euro a Matteo Olivi. Plauso per i meriti sportivi a Francesco Secchiaroli e Tiziano Gambi, primi al torneo nazionale interforze di beach volley. Il comandante Pierpaolo Patrizietti ha ringraziato tutti per l’impegno.