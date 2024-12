Viterbotoday.it - I soldi della tassa di soggiorno per mutui e Santa Rosa: "Scelte rischiose e poco chiare"

Leggi su Viterbotoday.it

Arriva l'ok del consiglio comunale per l'utilizzo dei fondi incassati con ladi. L'assessora al bilancio Elena Angiani ha spiegato all'aula come verranno distribuiti i 480mila euro previsti per il 2025. Una buona parte sarà utilizzata per finanziare iaccessi da palazzo dei.