Infobetting.com - Holstein Kiel-RB Lipsia (sabato 07 dicembre 2024 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Il RBè rinato in DFB Pokal, dove ha annichilito l’Eintracht Francoforte accedendo ai quarti di finale e cancellando il KO contro il Wolfsburg; i Roten Bullen oggi chiedono strada al neopromossopenultimo in classifica. Gli Stoerchen continuano a stentare e pesa come un macigno sulle residue chances di salvezza il KO di venerdì contro il St. Pauli. Altri 3 .InfoBetting: Scommesse Sportive e