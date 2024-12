Ilrestodelcarlino.it - Herpes e Pneumococco, open day per i 65enni all’ex Aeronautica

Torna l’iniziativa di vaccinazione ‘day’ controZoster (cosiddetto Fuoco di Sant’Antonio) eper le persone che nel 2024 hanno compiuto o compiranno 65 anni e non si sono ancora vaccinate. Dopo la buona adesione alla scorsa vaccinazioneday, l’Ausl organizza una nuova seduta straordinaria per domani dalle 10 alle 13, sempre presso il Punto vaccinalein Strada Minutara. Non serve la prenotazione e non è necessaria la richiesta del medico. L’iniziativa rientra nella promozione di queste vaccinazioni cge l’Ausl sta portando avanti da alcune settimane verso le persone più a rischio, una coorte che in provincia conta oltre seimila persone. Si tratta diche non si sono ancora vaccinati e che in questi giorni stanno ricevendo dall’Ausl messaggi informativi attraverso sms sul cellulare e lettere sul Fascicolo sanitario elettronico.