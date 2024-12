Lapresse.it - Haiti, a Port-au-Prince scontri a fuoco tra le bande di Viv Ansanme e la polizia keniota

Leggi su Lapresse.it

tra lee ladel Kenya a-au-, ad, mentre gli agenti ispezionavano un edificio in un’area della capitale controllata dalla gang Viv Ansanm, guidata da Jimmy Chérizier, noto anche come Barbecue. Gli agenti kenioti della Missione multinazionale di sostegno alla sicurezza (MSS) sostenuta dalle Nazioni Unite sono stati inviati adper supare lalocale nella lotta allecriminali che ora controllano l’85% della capitale. La crisi umanitaria e politica si è aggravata da quando è arrivato sul territorio il contingente internazionale di. Il principale aeroo del Paese è stato chiuso per la seconda volta quest’anno dopo che lehanno aperto ilsu alcuni voli commerciali. Complessivamente, secondo le Nazioni Unite, quest’anno adsono state uccise più di 4.