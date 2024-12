Iltempo.it - Grisport "Hybrid", la speaker comoda per chi vive in città e ama viaggiare

Leggi su Iltempo.it

, azienda trevigiana di Castelcucco sempre attenta agli ultimi trend nel mondo della Moda, ha pensato ad una serie di sneaker che entrano a far parte della Linea “”. Come dice il nome stesso, si tratta di una calzatura “ibrida” che si adatta al contesto cittadino ma anche per una giornata al lago o in campagna, puntando sempre sul comfort del piede di chi le indossa. La sneaker Unisex presenta una suola in poliuretano espanso, con battistrada in TPU (poliuretano termoplastico) colorato. La tomaia, con collarino termoformato, è disponibile in diverse doppie-varianti colore. A seconda della calzatura, alcune sono realizzate in fodera, altre con membrana water-resistant, ed altre ancora sfoderate e con tomaia forata e traspirante. (pezzo al pubblico da 82 euro, info