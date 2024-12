Vanityfair.it - Giovani e sostenibilità, tra consapevolezza e sfiducia soprattutto nelle istituzioni

Leggi su Vanityfair.it

Da una parte il rispetto per i grandi temi ambientali, dall’altra il desiderio di vivere (e mangiare) meglio per garantirsi un futuro più roseo, seppure poco delineato. Ecco i risultati della ricerca di Eikon Strategic Consulting Italia presentata a Roma, in occasione della Social Sustainability Week