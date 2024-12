Lapresse.it - Georgia, il premier: “Impegnati a neutralizzare l’opposizione”

Ilno Irakli Kobakhidze vuole mettere a tacerepolitica. “Siamocompletamenteradicale. Nessuna traccia di convivenza dovrebbe rimanere in questo Paese nel prossimo futuro e nessuna traccia di fascismo liberale dovrebbe rimanere nel nostro Paese. Non ci tireremo indietro di fronte a nessuna delle loro richieste. Al contrario, la nostra motivazione è quella di garantire che né la coabitazione né il fascismo liberale lascino alcun residuo in questo Paese, permettendo allo sviluppo inarrestabile e stabile delladi continuare”, ha affermato Kobakhidze in conferenza stampa. Intanto continuano le proteste di massa nella capitale Tbilisi e in varie regioni della, scatenate dalla decisione del governo di interrompere i colloqui di adesione con l’Unione europea.