Casertanews.it - Gatti morti per avvelenamento, scatta l’allarme nel quartiere

Leggi su Casertanews.it

avvelenati in zona Santa Lucia ad Aversa. È la denuncia di alcuni cittadini della zona, affidata ai gruppi social della città.Qualcuno, a quanto si apprende, starebbe avvelenando i, non si sa per quale motivo, causandone la morte. “Queste persone disgustose non capiscono il.