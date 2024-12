Iltempo.it - Fumo, esperti: "E-cig aiutano a smettere più dei sostituti della nicotina"

Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - "Ildi sigaretta resta un grave problema di salute pubblica globale. Nel 2019 il 15% delle morti negli over 35 in Inghilterra è da imputare ale nello stesso anno a causa dei danni delle finanze del Paese hanno perso 13,5 miliardi di sterline. Le sigarette elettroniche sono ad oggi uno dei modi migliori per aiutare le persone adi fumare, portando un guadagno in salute individuale e pubblica. Secondo i dati del 2024Cochrane Review, il tasso di cessazione dela 6 mesi è migliore tra chi sceglie di sostituire le tradizionali sigarette con quelle elettroniche contenentipiuttosto che i. Nessuno degli studi presi in considerazione dalla Cochrane Review ha evidenziato seri effetti avversi a breve termine derivanti dall'uso di sigarette elettroniche".