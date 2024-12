Europa.today.it - Fulmine durante l'esercitazione miliare: morti 12 soldati

Tragico incidente in Vietnam, dove 12 militari hanno perso la vita in seguito a un'esplosione causata da unnel comune di Xuan Tam, distretto di Xuan Loc, provincia di Dong Nai. Come riportano i media locali, il dramma è avvenuto lo scorso 2 dicembre,un'militare.