Ilgiornaleditalia.it - Francia, al via consultazioni per il nuovo governo, socialisti aprono a Macron sulla base di "concessioni reciproche"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il segretario del Ps ha precisato che talenascerebbedi "un contratto a durata determinata" Giornata importante in, in quanto sono partite leper la costruzione di unincontrerà i partiti per formare una nuova coalizione, che per