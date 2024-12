Foggiatoday.it - Francesco Pannofino in scena a Cerignola con 'Chi è io?'

Sarà lo spettacolo ‘Chi è io?’ con in, Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andreaad inaugurare la stagione teatrale del Comune diorganizzata in collaborazione con Puglia Culture. L’appuntamento è per il 10 dicembre alle 21 al ‘Roma Teatro Cinema E.’. .