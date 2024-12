Fanpage.it - Forse abbiamo capito perché le temperature sono aumentate così tanto: uno studio svela una causa inaspettata

Leggi su Fanpage.it

Gli scienziati che si occupano di clima hanno visto infatti come dietro l'anomalo innalzamento delleci siano fattori umani e naturali, eppure questi da soli non bastavano a spiegare l'entità del fenomeno: ora unopotrebbe aver scoperto come negli ultimi anni un nuovo fenomeno abbia contribuito al riscaldamento terreste.