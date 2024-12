Puntomagazine.it - Forino: Al controllo dei Carabinieri esibisce una patente estera falsa

. Laesibita aveva subito insospettito i militari in merito all’autenticità. I sospetti confermati dai controlli: denunciato trentenneÈ stato denunciato in stato di libertà un trentenne di origini rumene perché ritenuto responsabile dei reati di “Falsità materiale commessa da un privato” e “Guida senza”.Durante un normalealla circolazione stradale, idella Stazione dihanno intimato l’“Alt” all’autovettura condotta dallo straniero. Questi, alla specifica richiesta dei militari, ha esibito unadi guida che da subito ha insospettito i militari operanti circa l’autenticità e l’immediata interrogazione alla Banca Dati ha eliminato ogni dubbio.L’uomo ha esibito unadi guidanon convertita, nonostante residente in Italia da due anni, e successivamente è stato appurato che lo stesso non ha mai conseguito ladi guida.