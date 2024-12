Liberoquotidiano.it - "Fate la divisione dei beni": Chiara sbanca? Il fidanzato Andrea spianato dopo Affari Tuoi

Adè la grande serata dida Pescara. Nella puntata andata in onda venerdì 6 dicembre la concorrente disputa la partita quasi perfetta. In un primo momento volano via un bel po' di pacchi blu. Poi però la situazione torna ad allinearsi con un sostanziale pareggio tra i pacchi poveri e quelli ricchi. Ma niente da fare, la situazione resta in bilico fino alla fine. E di fatto Stefano De Martino più volte vede la concorrente tritare gli assegni di offerte da capogiro. Prima una da 42.000 euro, poi una da 60.000 e addirittura sul finale, quando erano rimasti solo due pacchi, quello da 100.000 e quello da 200.000, è stato tritato un assegno da 150.000 euro, un record. E così a questo punto si è arrivati alla fine:ha vinto 100.000 euro mentre nel pacco rimasto sul bancone c'erano 200.