F1, Lando Norris: "Ottimo inizio, ma possiamo crescere ancora. Domani saremo tutti più vicini"

ha di che sorridere al termine del venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Yas Marina, infatti, il team McLaren ha fatto vedere di trovarsi decisamente bene sul tracciato che si affaccia sul Golfo Persico e, di pari passo, la penalizzazione di 10 posizioni in griglia di Charles Leclerc avvicina di pareggio la scuderia inglese al titolo costruttori.Il miglior tempo della sessione, come detto, porta la firma diin 1:23.517 con 234 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, mentre è terzo Nico Hulkenberg a 462. Quarto Carlos Sainz con la prima delle Ferrari a 582 millesimi, quinto Lewis Hamilton a 602, mentre è sesto Charles Leclerc a 684. Settimo crono per Valtteri Bottas a 716 millesimi davanti a Kevin Magnussen ottavo a 718, quindi nono Alexander Albon a 752, con Yuki Tsunoda che chiude la top10 a 980.