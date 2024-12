Davidemaggio.it - Eva Grimaldi al Grande Fratello

Un altro ritorno dal passato al. Dopo Maria Monsè e Stefania Orlando, che come vi abbiamo svelato rientrerà presto nella casa (più che casa, un albergo, anzi un motel!), un’altra veterana del gioco è pronta a varcare nuovamente la porta rossa. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che Evatornerà al.Milva Perinoni, questo il suo nome all’anagrafe, ha già partecipato alVip 6 (era il 2021/2022, lo stesso anno di Codegoni, Basciano, Ricciarelli e della Monsè), rimanendo nella casa soltanto tre settimane. Non ha lasciato il segno e ora ci riprova come concorrente in un’edizione che non ingrana. In passato ha preso parte anche a Ballando con le Stelle, Pechino Express e all’Isola dei Famosi (mentre a Belve ha raccontato della sua storia con Roberto Benigni).