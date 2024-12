Veneziatoday.it - Esplosione in un'abitazione: ustionato un uomo

Leggi su Veneziatoday.it

Undi 78 anni è finito all'ospedale per le ustioni riportate a causa di un'seguita da un incendio che si è verificata questa mattina nella sua. L'allarme è scattato intorno alle cinque e mezza in via Podgora a Musile di Piave. Secondo una prima ricostruzione dei.