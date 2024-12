Trevisotoday.it - Esce di casa e scompare: ricerche in corso per un ragazzo di 28 anni

Si è allontanato da, vestito come per fare un'escursione ma da quel momento in avanti nessuno ha più ha avuto sue notizie. È stata denunciata in queste ore ai carabinieri di Dosson la scomparsa di Viorel Aflorii, 28enne residente a Casier.Alto 1 metro e 86 centimetri, di corporatura.