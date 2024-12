Esame di Stato a s 2024 2025 | le indicazioni su termini modalità e adempimenti

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le linee guida per la presentazione delle domande di partecipazione agli Esami didel secondo ciclo per l’anno scolastico. Le istruzioni dettagliano lee le tempistiche per candidati internied esterni, e delineano i compiti delle scuole per garantire il corretto svolgimento della procedura. Cosa devono fare le scuole? .L'articolodia.s.: lesu