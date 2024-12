Ilgiorno.it - Emis Killa spiazza Milano: concerto senza cellulari al Fabrique

6 dicembre 2024 - In attesa di esibirsi, per la prima volta in carriera, alla 75° edizione del Festival di Sanremo,annuncia a sorpresa “No Phone Party”, data evento che si terrà domenica 15 dicembre 2024 aldi. I biglietti saranno disponibili online dalle ore 14 di oggi. Durante i suoi concerti,ha spesso richiamato i fan per l’uso eccessivo dei telefoni, invitandoli a godersi lo show invece di distrarsi perdendo il vero divertimento e le emozioni che si provano al live del proprio artista preferito. Il rapper annuncia quindi lo show "No Phone Party", durante il quale non si potranno utilizzare iper tutto ilfino a quando non sarà l’artista a permetterlo. Ilsarà l’occasione perdi incontrare il proprio pubblico un`ultima volta, prima di salire su uno dei palchi più importanti d’Italia, al Teatro Ariston di Sanremo, il prossimo febbraio.