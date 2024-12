È morta sul colpo Dramma sulla provinciale Lorenza perde la vita in un terribile incidente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ancora unastrada, vittima una donna di 54 anni:Ardissone di Castellamonte (Torino). L’si è verificato intorno alle 12 di oggi, venerdì 6 dicembre,che porta alle frazioni Campo e Muriaglio. Ancora da capire la dinamica ma, a quanto si apprende,Ardissone era al volante di una Lancia Y che, poco dopo la discarica di Vespia, si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda diretta a Castellamonte.>> “Se lo scoprono in casa è la fine”. Grande Fratello, sta per scoppiare l’inferno tra i concorrenti: “Successe cose pesanti”A bordo della seconda vettura c’erano due persone che sono rimaste ferite. Avvertiti da alcuni automobilisti in transito i soccorsi sono arrivati nel giro di pochissimo tempo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, la Croce Rossa con il soccorso avanzato di Castellamonte, l’elicottero del 118 e i carabinieri.